住宅補貼申請即將開跑，內政部營建署表示，今年度住宅補貼受理申請期間為7月22日至8月30日。因政府資源有限，訂有補貼計畫戶數，採評點制度，符合資格條件者須按評點制度排序，評點分數較高者可優先獲得補貼。今年度租金補貼計畫戶數6萬5963戶、自購住宅貸款利息補貼4000戶、修繕住宅貸款利息補貼2000戶。

營建署表示，租金補貼金額依不同地區提供4種補貼金額；自購住宅貸款利息補貼的優惠貸款額度，依購屋地區分為3種級距，台北市最高為250萬元、新北市最高為230萬元、其他直轄市、縣市最高為210萬元；修繕住宅貸款利息補貼優惠貸款額度皆為最高80萬元。

營建署說，有申請需求的民眾，可在受理申請期間內，到直轄市、縣市政府免費索取紙本的申請書及「問與答」。並以書面向戶籍所在地方政府提出申請，或是採取線上申請方式，在網站登打申請資料，並將各項證明文件上傳至網站，可省去郵寄，也不必再跑到地方政府申請。

另外，內政部營建署提醒，已接受租金補貼者若有遷居的情形，務必在遷移後3個月內向遷移後的直轄市、縣市政府辦理遷移申請。受補貼之期間如另取得住宅，或將受利息補貼之住宅移轉予配偶或直系親屬以外之第三人者，則應事先主動通報直轄市、縣市政府，避免溢領補貼。

(中時 )