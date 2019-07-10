長榮公司在罷工期間宣布招募新空服員，也對內公告鼓勵地勤轉任空勤，截至昨申請期限為止，吸引逾300人報名，其中200名是男性約佔7成，篩選合格入取者將在8月下旬報到，經3個月受訓後，預計最快今年底，就有長榮首批男性空服員上線。

長榮航空本月3日，突對內部發布地勤轉空勤公告，只要為非主管職、矯正後視力達0.8、英文檢定達規定標準，就符合申請資格，申請至2019年7月9日止，通過書面審核、面試及體檢後，入取人員將在8月下旬至9月上旬報到。

長榮航地勤轉空服員內部公文。（資料照/網友提供）

長榮航空原預計招募200人，但在開放申請的一週內，竟爆量吸引了超過300人報名，其中200名是男性約佔7成，長榮表示，地勤人員在服務及語言上都有相當的專業度，只要通過3個月的訓練，就能投入空勤工作，最快今年12月就會有首批男性空服員上線服務。

另外，對外招募部份，目前仍持續進行至8月底截止報名，預定將於9月起分梯次報到。

(中時電子報)