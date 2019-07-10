52歲陳姓婦人月前某一天洗頭時，突然掉下一大把頭髮成「鬼剃頭」，她害怕罹患疾病而擔心不已，在友人推薦下到中醫求診，針灸1個月後禿頭處慢慢長出頭髮，讓她再重拾自信心。

陳姓婦人表示，她晚上常要過12點才會有睡意，就算早早上床也睡不著。以中醫理論來說，晚上11點至12點屬肝經運行，此時沒休息，容易因生理時鐘混亂導致落髮。

豐原醫院中醫師林煥欽表示，通常出現「鬼剃頭」不外乎是工作壓力大，但有些人卻不見得如此，反而是因作息問題造成，像是太晚睡或過於忙碌者。「鬼剃頭」可經由中醫針灸方式，在掉髮周圍以梅花針排列法刺激皮膚循環，並防止掉髮持續向外擴散。

治療方式為1次針灸時間約20分鐘、1周3次，大約兩個禮拜就能改善，目前陳姓婦人已持續針灸1個月以上，頭上3處光禿禿的地方長出頭髮，她也搭配中藥調理及改善生活作息，終於長回烏黑亮麗的頭髮。

(中時 )