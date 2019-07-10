一向愛「推特治國」的美國總統川普終於踢到鐵板了！美聯邦第二巡迴上訴法院9日裁定，基於憲法第一修正案，總統川普不能隨意「拉黑」與他政治觀點不同的推特用戶，為下級法院做出的裁決背書。

據路透社報導，3名合議庭法官一至認同紐約聯邦法官去年做出的裁決，指川普的行徑屬於「觀點歧視」，違反美國憲法第一修正案，即保障異議人士權利的規定。巡迴法院法官帕克（Barrington D. Parker）在裁定書上表示，「第一修正案並不允許官員利用社群媒體排除異己人士在網路空間中對話，因為他們是表達對官方的不同意見」。

報導指出，川普於2009年時啟用他個人推特帳號，早已習慣在他帳號上大肆宣揚對他人抨擊，但當就任美國總統後，此舉引發爭議。此案最早由哥倫比亞大學騎士第一修正案研究所於2017年提出，所長賈弗（Jameel Jaffer）當時表示，他是代表這些被拉黑的推特用戶，並提出了關於憲法如何適用於社群媒體時代的新問題。他表示，川普帳號某種程度上應視為「公眾論壇」，川普不能因為別人發表了他討厭的意見，比如嘲笑或者批評他，就禁止別人和他的帳號互動。

報導指出，2018年5月時，紐約聯邦法官布克華德（Naomi Reice Buchwald）引述憲法第一修正案，裁定川普不得因為政治理念不同而在推特上封鎖任何用戶，如此是違反這些用戶受憲法第一修正案保障言論自由的權利。

對於法院判決，賈弗也表示，這項裁決將有助於數位空間中的健全與活力，這對增進民主至關重要。不過，美司法部對此裁決表達失望，並宣稱將採取進一步可能行動。

(中時電子報)