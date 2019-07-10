孫鵬和狄鶯去年3月因兒子孫安佐在美揚言恐攻被捕，夫妻倆隨即放下手邊工作到美國進行救子大計，有報導指出，孫鵬夫妻為此不惜換過律師，最後請來王牌律師凱勒（Robert Keller），終於成功喚回孫安佐自由身，今(10日)狄鶯出席活動，首度親口表示其實花的錢沒有到3000萬台幣。

狄鶯去年為了解救兒子孫安佐，和老公孫鵬雙雙到美國居住，就近營救愛子，事發一個月後便傳出狄鶯不滿Home媽所請的律師安立奎辦事不力，改聘專長為青少年犯罪的金牌律師凱勒，傳聞凱勒時薪可謂天價，每小時約要1000元美金，換算約3萬台幣，部分媒體估計狄鶯可能得砸下9000萬台幣，但也有媒體推測約為3000萬台幣，數字不一。

據《自由時報》報導，被問到去年為救孫安佐到底花了多少錢？狄鶯鬆口說實際費用其實不到3000萬台幣，其他的數字都是媒體誇大，真正數字不方便透露，也霸氣說：「錢花了再賺就好」，至於有報導指他們將北投豪宅出租，是為了填補錢坑，狄鶯則大方說房子有問題就賣，但目前是租出去了沒錯，還反問媒體：「要拿合約出來看嗎？」

(中時電子報)