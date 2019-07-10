遭警擊斃通緝犯解剖 兒女到場不發言 14:522019/07/10 中時 張亦惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今晨與警駁火遭擊斃的槍擊犯陳宏宗下午2時許解剖，陳嫌的兒子（左2）、女兒（右1）到場處理後事。（張亦惠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 9日凌晨與警駁火的玉井襲警案嫌犯陳宏宗，遭警擊中頭部及左小腿身亡，下午2點在嘉義市立殯儀館解剖，陳嫌的兒子、女兒到場處理後事，不願表達任何看法。 (中時 ) #解剖 #嫌犯 #左小腿 #殯儀館 #後事 也許您會感興趣 推薦閱讀 玩具解剖展童趣看身體構造 04:102019/07/06 娛樂新聞 悼念李承翰 嘉市設大型靈堂供弔唁 20:342019/07/06 社會 弔唁民眾多 殉職警告別式擬移至嘉義市原台灣燈會場地 18:002019/07/07 社會 殉職警告別式 怕擠爆改搭大靈堂 04:102019/07/08 地方新聞 韓國遣返詐欺犯 吃到排骨飯落淚：不必再吃泡菜了 16:212019/07/08 社會 殺鐵警嫌犯 案發前找過民代 04:102019/07/10 地方新聞 玉井襲警槍擊犯中彈身亡 下午解剖 13:242019/07/10 社會 朝駕駛丟黑蛇！女詭招劫車下場慘 14:222019/07/10 日常 社會熱門新聞 裸女闖民宅 屋主轟39槍沒用 12歲兒解決她 - 社會 抓到了！散布蘇貞昌丟筆不實訊息 工程師到案 - 社會 - 中時 遭警擊斃通緝犯解剖 兒女到場不發言 - 社會 - 中時 諜對諜！人妻逮老公跟女人進民宅 竟看到自己激情照 - 社會 公車左轉進站 撞爛300萬元特斯拉 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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