全球社群媒體都在玩的「瓶蓋挑戰（#BottleCapChallenge）」，不只藝人、網紅搶著讓粉絲看到自己成功的帥氣模樣，一些奧運競賽項目的運動選手們，也利用自己最擅長的方式挑戰，出現不少令人咋舌的畫面。

電影明星傑森史塔森、甄子丹帥氣踢腿開瓶蓋、美國歌手瑪麗亞凱莉飆「海豚音」用音波震開瓶蓋，不管是認真還是搞笑，現在還沒玩「瓶蓋挑戰」等同落伍了，因此奧運頻道（Olympic Channel）官方推特及臉書粉專蒐集了奧運競賽項目的瓶蓋挑戰精彩畫面，包括俄羅斯花式滑冰選手康絲坦丁諾娃（Stanislava Konstantinova）、美國滑水（Wakeboard）選手拉佛提（Steel Lafferty）、印度特技腳踏車教練卡恩（HamzA Khan）、英國體操選手弗雷瑟（Joe Fraser）、烏茲別克拳擊選手札洛洛夫（Bakhodir Jalolov）、哥倫比亞空手道選手羅德里奎茲（Luis Felipe Aguilar Rodriguez）、香港歌手狄以達及澳洲「乒乓小子」魯德（Nick Rudd）都順利轉開瓶蓋。

這些挑戰成功的畫面中，特別的是札洛洛夫蒙眼揮拳，還一口氣轉開三個瓶蓋，「乒乓小子」魯德的也很神奇，將球打到對向的板子反彈後，他再反手把球打向瓶子，輕巧的力道剛好把瓶蓋打飛，都令人忍不住重看好幾次。

(中時電子報)