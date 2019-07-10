桃園市政府警察局副局長廖美鈴10日上午帶著慰問茶葉及咖啡，代表警局長陳國進至平鎮警分局慰問第一線辛苦的同仁，並親握每位辛勤工作同仁的雙手，讓平鎮警分局的警察同仁都感到窩心。

平鎮警分局分局長黃炳訓表示，有鑑於近日來全台灣發生多起第一線員警在執行公務時，遭到嫌犯攻擊或民眾不理性的謾罵，甚至鐵路警察局的李姓員警犧牲生命、英勇的保護列車上的民眾安全而殉職，讓社會大眾及中央重新檢視警察這個辛苦且危險的工作。

10日上午，廖美鈴特別代表警局長陳國進，帶著茶葉及咖啡親赴平鎮警分局，慰問這一些在烈日中堅守岡位的警察同仁，廖美鈴親握每一位辛勤同仁的手，轉達局長陳國進關心之意，讓同仁不但感到窩心且士氣大振。

廖美鈴在與基層員警座談時，也轉達警政署長陳家欽的支持與鼓勵，表示同仁依法執行勤務時，將力挺執法並予以全力協助，要勇於任事心中不要有罣礙，同時也勉勵同仁持續全力為公付出 ，不要因一時波折生餒而減警察工作的熱忱，所有警察團隊將會是所有員警的堅強後盾。

(中時 )