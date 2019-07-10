白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，中國是否落實增購美國農產品，與美方會否放鬆華為「禁令」掛勾。他暗示，放寬華為禁令是有限的，中方應盡快落實採購美國出產的農品，施壓與威脅的意味強烈。

根據CNBC報導，庫德洛在訪談中表示，儘管美國政府不會購買華為產品，但允許私人部門在沒有國家安全的前提下，向華為出售零部件。「就市場而言，我把它稱為普通商品，我們已經打開了大門；商務部放寬了許可證要求，不會對國家安全造成影響」。

庫德洛表示，希望中方盡快回應美方的關，立即、迅速地與美方談判，以增加購買美國農產品，「這非常非常重要」。

他接著又指，美國政府放鬆對華為公司的禁令，有利於中國的科技產業，但這種放寬舉措是有期限的。

分析指出，美國放寬華為禁令是一種策略讓步，實質是威脅中國，如不在短時間內增購美國農品，將重新對華為採取制裁行動。

(工商 )