環保署今（10）日召開環評大會，總經費達98億元，涉及彰化地區每日約25萬公噸生活用水的「鳥嘴潭人工湖下游自來水工程」，順利過關。開發單位、經濟部自來水公司表示，本案是解決彰化地區長期地層下陷、超抽地下水的具體配套，預定2022年完工，將可穩定區域供水，有效讓彰化地區地下水量每年減少抽取高達6,200萬噸。

自來水公司表示，彰化地區是全國地層下陷最嚴重的地區，且彰化無水庫，常抽取地下水補充，超抽問題十分嚴重。為此，經濟部目前正投入199億元興建鳥嘴潭人工湖，並列為前瞻計畫之一，自來水公司同步擬投資98億元，在烏溪鳥嘴潭人工湖旁，興建淨水廠處理淨、廢水。

該淨水廠設計處理水量27萬CMD（Cubic Meter per Day，立方米/每日），用地取得後三年可完工，並且可減抽彰化地區地下水量每年高達6,200萬噸，有助國土復育。另外，營運三年後，將在清水池上方設置500KWP（峰瓩）之太陽能光電系統。

水資源保育聯盟粘麗玉質疑，在人工湖第三湖區旁邊就是草屯垃圾掩埋場，垃圾仍在該區裸露堆置，每日還有50、60噸垃圾運入，同時還存放著一袋袋的焚化爐飛灰；此外，沿岸還有養豬場，現仍營運中，自來水公司應劃設自來水保育區，且須先將源頭垃圾清乾淨，再行動工，否則恐違反自來水法及飲用水管理條例。

自來水公司回應，對於河道的垃圾清理，縣府已在進行，且取水處不在掩埋場旁，人工湖也都整個打基樁、做了截水牆，掩埋場對於人工湖或淨水場的影響非常小。水利署說，內政部已於上游進行截流工程，後續將持續評估水質情況，若進一步大刀一揮、劃設水質保育區，地方、縣府反彈聲音都會很大。另環評委員也建議，太陽能板未來設置後之維護及定期清理，才不會影響水質。

自來水公司也於會中承諾，施工及營運期間，污泥載運車輛將避開尖峰時間，同時評估在短時強降雨的情境下，因人工湖水質穩定，不會影響水質，依過去草屯測站歷年雨量資料，開發地區不會有淹水情況發生。另外長達8.5公里的原水導水管，挖掘時產生的土方，一方面作為管溝回填支用，二方面依「有價剩餘土方」賣出處置。

(工商 )