立法院長蘇嘉全妻洪恆珠有意以無黨籍參選，讓屏東第一選區立委選情再掀波瀾。外界認為洪若真的參選，恐影響綠委鍾佳濱連任之路。此舉引發黨內譁然，有綠委私下直言「這不太可思議」，認為外界觀感太差，並揣測是想交換條件。不過鍾本人受訪時相當淡定，表示蘇嘉全可能比他更困擾，他覺得此時蘇正在出訪，不便談論此事，且夫妻意見、黨籍都不同，他無從置喙。

鍾佳濱說，先前在地方上已有傳聞洪恆珠要參選，而她表示要用無黨參選，身為民進黨正式提名的候選人，「能做得滿有限的」，他無從置喙。由於洪參選的訊息是在蘇嘉全出訪時見諸媒體，引發外界議論，「與其說是我的困擾，毋寧是（蘇嘉全）院長更困擾」，他認為也不便在蘇出訪時談論此事。

鍾佳濱說，由於媒體報導洪恆珠稱蘇嘉全也不同意她要參選的決定，他只能靜待並尊重他們家人的處理，「好像夫妻意見不一樣，這樣我們講什麼話也很奇怪」。

鍾說，參選是權利，當然也會衝擊當地選情，但身為正式提名的候選人，他只能勇往直前， 只能不斷強化自己。

綠委許智傑說，屏東第一選區一對一都不見得能贏，為避免讓國民黨坐收漁翁之利，希望院長可以勸勸夫人，真的呼籲大家一定要團結才能贏得勝選，也能夠守護台灣的主權及民主。

但有不具名綠委聽聞此事後直呼「怎麼可能呢？」，表示洪恆珠的丈夫是執政黨的國會議長，若洪出來參選，蘇嘉全未來還能繼續擔任立委嗎？在蔡政府延續執政的前提下，蘇嘉全要轉任其他職位的話，繼續擔任不分區立委比較方便，「不可能老公擔任民進黨不分區，另一半卻用無黨籍參選立委吧？」

該位綠委表示，洪恆珠參選等於挑戰民進黨立委，如此也等於「挑戰自己的丈夫」，這消息等同陷蘇嘉全於不義，不認為她真的會參選，反而是想藉此爭取或交換條件。

(中時 )