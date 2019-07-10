環評大會今天討論「鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程─鳥嘴潭淨水場環境影響說明書」，僅修正淨水場污泥載運車輛的運輸時間延長1小時後，最後通過環評大會。

雲林及彰化地區地下水長期超抽，導致地增下陷嚴重，為全國地層下陷最嚴的地區，為解決該地區地層下陷問題，但彰化縣並無水庫、攔河堰等地面水源，境內自來水以地下來做為水源，又因地下水源量不足，長期得仰賴台中及雲林地區支援，因而設置烏嘴潭人工湖，人工湖日前通過環評大會，今天環評大會則討論烏嘴潭淨水場環境影響。

會中，台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，淨水場取的人來自人工湖，但鳥嘴潭人工湖附近有垃圾場、養豬場，目前甚至囤積16萬噸垃圾，還有異味飄出，呼籲應劃定自來水保護區；水利署代表則說，水利署也認為河道的垃圾應著手清理，但目前取水的點是在較上遊的位置，距離垃圾場還有一段距離，取水不受影響，後續也會做好監測。

環評委員王价巨、委員李堅明要求把「淨水場污泥載運車輛的運輸時間承諾避開交通尖峰時段上午7點至8點半，下午5點至6點」修正至上午7點至8點半，下午5點至7點，最後順利通過環評大會。

(中時 )