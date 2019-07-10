林義雄2005年也曾展開113小時的絕食靜坐，呼籲朝野政黨信守修憲承諾。（圖/本報資料）

陳菊與卓榮泰日前探視絕食的黃華。(資料照片)

為了推動「台灣共和國自決創國運動」，80歲的前國策顧問黃華5月19日上午在台北車站大廳展開「甘地式絕食」行動，共維持52天。自由作家洛杉基在臉書比對林義雄與黃華絕食，林義雄絕食幾天，就能讓馬英九屈服，答應停止核四商轉。他直喊弔詭的是：「馬英九不需要屈服卻屈服，蔡英文應該答應卻拒絕。」

民進黨前主席林義雄為公投法補正，2017年5月加入「人民作主教育基金會」禁食、靜坐5小時，時間從上午9時40分抵達，到下午2時30分。對於林義雄禁食5小時的舉動，當時網友狂酸「我昨晚9點到今天早上7點禁食」、「就比較晚吃午餐啊!」

4年前，林義雄更曾絕食反核四，當時的馬英九政府怕出人命，由行政院長江宜樺宣布核四停工封存。網友想起這段歷史，在PTT發文說，「林杯真的猛，只用4天就翻轉台灣」。

如今，為了推動「台灣共和國自決創國運動」，80歲的前國策顧問黃華5月19日上午在台北車站大廳展開「甘地式絕食」行動，一直到昨日(7/9)下午，在民進黨團總召柯建銘的勸說下，已停止絕食，赴台大醫院檢查，結束52天絕食行動。

自由作家洛杉基嘲諷「獨派絕食，就是管用。」林義雄絕食幾天，就能讓馬英九屈服，答應停止核四商轉；黃華絕食52天，要求蔡英文宣布台灣獨立建國，可惜蔡英文沒有屈服。弔詭的是：馬英九不需要屈服卻屈服，蔡英文應該答應卻拒絕。

大陸網友也嘖嘖稱奇說「這個......絕食52天了。眼不花，耳不聾~ 啤酒肚也一點都不小~~可見台灣是一個好地方，空氣自帶葡萄糖。」

(中時電子報)