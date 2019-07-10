國道高速公路局拓建工程處高姓祕書見其他同仁都能請領加班費，她竟貪圖小利，利用人事主任帳號、密碼登入差勤管理系統，替自己補上加班下班時間，4個月增加12小時，多領2844元，遭廉政官員以貪汙罪法辦。士林地院審結，認高女並無利用職權貪汙，但觸犯無故變更公務機關電腦之電磁紀錄罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬，緩刑2年，可上訴。

高女自1997年進入公務機關服務，2009年擔任辦事員一職，負責安排處長的行程、業務傳達等工作，2017年年初，因幫忙副處長處理加班費，意外發現人事主任的帳號、密碼與副處長都是相同，她開始利用主任的帳、密進入系統，替自己的浮報加班費。

高分別在2017年9月到12月間，自己先刷卡下班，隨即刷加班，原本她應該留在辦公室，但卻返家，並以主任的權限「補登」下班時間，1小時可領237元，4個月下來共12小時、2844元。

只為了2844元加班費，高女事發後調離原職，廉政署以貪汙罪嫌法辦。她辯稱，平時要配合處長下班，又必須早到辦公室，沒有辦法報加班費，其他同事在外巡視工程，下班後直接返家，再補登申請加班費，還有同事常常翹班，看在眼裡覺得不平衡，才會利用主任的權限，替自己補登加班下班時間。

合議庭審酌，高女平時還算克盡職守，事發後亦全數繳回溢領的加班費，同事也作證說，高女工作時間常常超過法定上班時間8點到5點，加上高女對於加班費並無審核的權力，並非是貪汙罪中的「利用職務上機會」，認定屬刑責較輕的罪名「無故變更公務機關電腦之電磁紀錄罪」論處，並宣告緩刑2年，不須入監服刑。

(中時 )