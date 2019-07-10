現代人聚餐時經常興致一來就狂灌好幾杯酒，大家也知道酒喝多了對身體不好，毒理專家招名威就整理出實際數字，每個人究竟一次喝超過多少的酒就會有致命危機？

招名威教授臉書上指出，依正常肝臟酵素代謝速率，一個60公斤的成人，一次喝58度高粱酒1035 cc、威士忌（40%）1500cc、4800cc 紅酒（12.5%）或12000cc 啤酒（5%），有超過50%以上的機率會致死。

招名威補充，並非每個人都可以喝這麼多酒，根據顯示，酒精的「最低致死劑量」是每公斤1.4克，意思是一個60公斤的成人，一次喝145cc 58度高粱（58%）、210cc 威士忌（40%）、672cc 紅酒（12.5%）或1680cc 啤酒（5%）也有可能就會死，只是機率比較低。

招名威整理出人體對各種酒類的最低致死劑量。（圖取自臉書《招名威教授 毒理威廉》）

上述數字是針對健康的人而定，其他若有三高、肝功能障礙、糖尿病、癌症的患者，致死劑量絕對遠低這些數字。此外依照酒的製造方式不同，結果也會有所差異。

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(中時電子報)