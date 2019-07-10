民進黨在去年九合一大選慘敗，總統蔡英文聲勢跌落谷底，未料，年初蔡因「撿到槍」的言論也被外界冠上「辣台妹」稱號，聲勢上揚。國民黨草協聯盟發起人李正皓分析鴻海前董事長郭台銘、前新北市長朱立倫後感嘆吐內心話。

蔡英文2016開始執政後，兩岸關係急凍，許多政策也不得民心，導致支持度下滑。蔡英文今年因「撿到槍」使民調回升，年初蔡針對大陸國家主席習近平「告台灣同胞書40周年」強勢回應，加上4位深綠大老逼宮之後，網路聲量由黑翻紅。

李正皓在臉書發文指出，郭台銘的民調在他力挺反送中達到最高點，卻在他過去一週強力主打0-6歲國家養、課徵富人稅、六大基金重新獲利、打造科技智慧島讓台灣重新追上南韓時落到最低點。李正皓提及，這代表了什麼訊息？朱立倫的民調在他開始與郭台銘政見進行正面交鋒後大跌，又代表了什麼樣的暗示？

他說這不就擺明告訴所有候選人，「撿到槍」來煽動意識形態、「撿到槍」來砲轟敵對政黨才是選舉中最重要的策略，若要正經八百的提出政見、討論政見，郭台銘與朱立倫就是前車之鑑。

李正皓認為，若幾十年的民主進程與政黨輪替，代價是從此不願再相信政治人物刻劃的國家藍圖、從此不再談論具體的選舉政見，這樣的過程是進步還是退步？「如果這樣的過程是進步，那我寧願過時」。

(中時電子報)