行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜年初承諾聯手打造金山中角灣成為國際衝浪基地，工程本月1日開工，將在中角灣岸邊新建全台首座水上國民運動中心，預計10月完工、12月營運，可提供衝浪、立槳水域運動教學課程、器材設備租借、安全宣導、更衣淋浴等服務。

新北市體育處表示，新北市已設置16座國民運動中心，為因應不同運動需求，增加更多元服務選項，未來將朝向進階的「運動中心2.0」邁進，持續增設全台首座以衝浪運動為主的水上國民運動中心，不僅可以服務更多民眾體驗，也能搭配訓練衝浪基地培育優秀水域運動選手。

金山中角灣水上國民運動中心占地約102坪，建物高度2層半，經費約1600多萬，由中央全額補助，工程規畫設計一座2層樓半建物，預計10月完工後委由民間機構經營，12月正式啟用，提供水域運動教學課程、器材設備租借、安全宣導、更衣淋浴等服務。

體育處進一步指出，衝浪運動已納入2020 東京奧運新增比賽項目，為跟國際運動賽事接軌，培訓專業選手，除了打造水上國民運動中心，交通部也將整合教育部及新北市的資源，將鄰近的中角國小整修為衝浪訓練基地，結合學校教學活動推廣，建立衝浪選手培訓體制。

(中時 )