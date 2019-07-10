嘉義縣議員當選人王焜玄被起訴賄選，羈押近8月後，10日嘉義地院裁定150萬元交保，家屬火速提交現金保釋，王焜玄顯得清瘦，快速步出法院，掩不住喜悅，他說，相信司法會還他清白；法院訂9月11日宣判，嘉義縣議會則將盡速辦理補宣誓。

去年九合一選舉，第19屆嘉義縣議員當選人王焜玄，因被查獲涉嫌買票，被嘉義地檢署起訴賄選，同時檢方及同選區落選頭、前縣議員張貴忠都對他提出民事當選無效之訴，嘉義地院5月間判決王焜玄當選無效，提起上訴，預計8月開準備程序庭。

10日王焜玄一審最終辯論庭，很多竹崎鄉的村長、鄉代表及支持者擠滿法庭，庭辯後，法官裁定王焜玄以150萬元交保、限制出境出海。

嘉義地院庭長兼發言人洪嘉蘭表示，當初羈押是因為王焜玄遭通緝有逃亡、與證人有勾串之虞，如今證人訊問完畢，但案件尚未確定，雖然羈押原因仍然存在，但已無羈押的必要，全案訂於9月11日上午9點半宣判。

王焜玄自去年11月27日羈押至今近8個月，數度委由律師陳澤嘉提出抗告，終於獲准交保，王焜玄的太太及支持者快速辦理保釋，他換上新衣服、笑容滿面，僅說「謝謝大家關心，相信司法會還他清白。」快步離開法院，先去廟裡拜拜再回家。

縣議會祕書長黃尚文說，張明達議長出國，已指示依法辦理補宣誓，議會已著手安排。

(中時 )