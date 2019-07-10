郭台銘獻花後談到曾與陳定南見面、聊天，對陳定南只講道理、紀律、有沒有違法非常欽佩，獻花後他向陳定南像鞠躬致意。（李忠一攝）

郭台銘所到之處受到媒體關注，他在陳定南紀念園區的留言簿上寫下民主價值不可打折等語。（李忠一攝）

正逢國民黨總統初選全民調期間，鴻海集團創辦人郭台銘今天（10日）赴宜蘭參訪陳定南紀念園區，郭肯定陳只問是非，不問黨派。郭台銘說，選舉是感性的過程，但這是理性的選擇，呼籲選民理智，在感性之餘了解誰是真正為台灣。

在民調前，不少社群紛紛要綠營支持者接到民調電話時支持韓國瑜，連帶影響郭台銘的選情，他今天赴宜蘭後，下午轉往陳定南紀念園區參訪，並向陳定南像獻花致意。

郭台銘說，曾在佛光山爬山時，有幸遇到陳定南，當時與陳聊天，深感陳是不分顏色，只講道理、紀律、有沒有違法，讓他當時非常欽佩，因此來到宜蘭後，就決定要到園區看一看。

對於媒體提問，職棒球隊Lamigo轉賣破局，桃園市政府還發新聞稿要候選人不要政治操作，郭台銘表示，他不會介入單一球隊，但關心整個職棒發展與未來，所介紹的買家「價錢應該是全台最高，為什麼不賣？道理想也知道。」

在參訪園區過程中，郭台銘在留言簿上引用陳定南的話「產品可以打折，尊嚴不可打折」，他則添上「民主的價值不可打折」，他解釋說，現在為了勝選，很多人拋棄民主價值，讓他有感而發寫下這段留言。

郭台銘也引用陳定南的名言「如果討人喜歡與受人尊敬無法兩全，我寧願受人尊敬」說，他不可能討好每一個人，但做這個工作一定為2300萬人服務，也會與陳定南一樣選擇「受人尊敬」。

郭台銘表示，他跳出來參選的目的是願意把他的經驗貢獻給這塊土地，如果人民不選他，他會尊重人民的選擇，但在還沒有做最後決定之前，呼籲選民冷靜的選擇未來。

(中時 )