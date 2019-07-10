傳蔡英文將於紐約哥大演說 府：適時公開說明 15:452019/07/10 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文將於明日出訪加勒比海友邦，並過境美國紐約、丹佛，外傳蔡英文將於紐約哥倫比亞大學進行演講，並全程公開。 總統府發言人張惇涵表示，總統過境美國，向來秉持安全、尊嚴、舒適及便利四原則進行，此次也感謝美方提供的相關協助。相關的報導並非正確訊息，關於訪問行程及過境地點等細節，都正積極安排中，基於台美之間的互信，將適時適度進行必要說明，並請以訪團正式發佈之行程為準。 (工商 ) #紐約 #蔡英文 #美國 #行程 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 學者：反兩岸交流 影響文化、教育 04:092019/07/06 焦點新聞 整合黨內總動員 蔡英文展開全台議員拜訪行程 11:182019/07/08 政治 郭董送國旗帽 蔡英文反酸：外交讓專業的來 17:452019/07/08 政治 郭董要送國旗帽 小英：我不是他員工 04:102019/07/09 話題觀察 選後沒收小英法西斯法案 04:102019/07/09 時論廣場 讓國家倒退走？張善政擔憂害怕蔡英文三件事 08:532019/07/09 政治 蔡英文以「台灣總統」簽祝賀文 藍委批有失國格 12:112019/07/09 政治 被網友洗版 洪孟楷續轟蔡英文台獨 15:172019/07/09 政治 最新民調：藍白綠三腳督 藍營派韓或郭都贏 21:362019/07/09 政治 台灣政情選哪國總統－我是中華民國總統 韓籲蔡說出來 04:092019/07/10 話題觀察 政治熱門新聞 韓國瑜民調周格外低調？兩原因成關鍵 - 政治 對韓落井下石？陳其邁一語遭譏：終露刻薄真面目 - 政治 韓粉秀高雄鳳山大雨影片 問哪裡淹水？ - 政治 韓國瑜租屋處照片曝光 韓粉：豪個鬼啊 - 政治 韓精準掌握本質？林濁水兩字形容韓粉遭狠譙 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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