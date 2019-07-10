總統蔡英文將於明日出訪加勒比海友邦，並過境美國紐約、丹佛，外傳蔡英文將於紐約哥倫比亞大學進行演講，並全程公開。

總統府發言人張惇涵表示，總統過境美國，向來秉持安全、尊嚴、舒適及便利四原則進行，此次也感謝美方提供的相關協助。相關的報導並非正確訊息，關於訪問行程及過境地點等細節，都正積極安排中，基於台美之間的互信，將適時適度進行必要說明，並請以訪團正式發佈之行程為準。

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