到奈良看鹿、餵食小鹿是許多觀光客赴日本的重要行程，不過當局警告遊客別再亂餵，因為他們陸續在鹿的體內發現大量塑膠垃圾，其中1隻鹿甚至吞下4.3公斤塑膠製品，當局懷疑是遊客餵食時遺留所致，導致鹿隻飢餓而死。

綜合「今日日本」（Japan Today）、英國《衛報》（Guardian）報導，奈良鹿群保護基金會（Nara Deer Preservation Foundation）統計3月至今，當地已有14頭鹿隻死亡，官員在其中9頭死亡鹿隻的胃裡面發現大量塑膠製品，當中一頭甚至吞下了4.3公斤的塑膠袋或包裝紙。

身兼獸醫及動保團體成員的Rie Maruko說，這些鹿隻的死因主要為餓死或營養不良，因為鹿為反芻動物，體內有4個胃，當牠們的第一個胃塞滿無法消化的物質時，胃就無法繼續消化也無法將這些物質排出，這些吃進去的塑膠袋、外來物質破壞了牠們的消化系統。他描述死掉的鹿隻身形都相當「瘦弱」，他甚至都摸得到牠們的骨頭。

鹿隻體內的塑膠袋、包裝紙怎麼來？當局認為是遊客餵食時，將食物從塑膠袋、包裝袋內拿出來後遺留下來的垃圾。Rie Maruk說，奈良鹿現在知道這些塑膠袋裝有食物，牠們聞香而來，最後誤食了這些包裝紙，他呼籲遊客別再亂餵，只能餵食當地攤販販售的鹿仙貝。

當局表示，隨著國際觀光客赴奈良旅遊人數逐漸攀升，政府也會逐步要求遊客不要餵食未經批准的食物，此外動保協會成員也會定期巡視該區域，保護奈良鹿的安危。

(中時電子報)