烏來地區因位處山區水質水量保護區，接管用地取得不易，衍生「天空水管」接管奇景。（譚宇哲翻攝）

新北市烏來區因位處山區水質水量保護區，接管用地取得不易，衍生「天空水管」接管奇景，新北市府去年向中央爭取1.18億元的自來水延管工程經費，今天上午開工，預計2021年6月完工後，烏來里及忠治里地區197戶民眾就有自來水可用，揮別天空水管。

烏來區主要人口集中烏來里及忠治里，民生用水大多採用簡易自來水系統，2015年蘇迪勒颱風來襲，造成忠治里簡易自來水系統嚴重受創，又山區地勢高使得自來水接用不易，住戶經常苦無水管引水，只能仰賴山泉水或是自行載水解決。

新北市水利局指出，工程預計於烏來及忠治里新設總長約7500公尺，管徑約100及200mm的新式自來水延性鑄鐵管，除確保飲用水品質，耐震度、防漏性及年限皆大幅提升，工程也分別設置6座100噸及500噸的配水池及加壓站，預計2021年6月完工，忠治里的天空水管景象將走路歷史。

水利局提醒，民眾應加快腳步向台水公司申請自來水，可搭配施工進程，大幅節省申請給水外線時的道路銑鋪費用。

(中時 )