狄鶯今現身為公益拍片。（圖／范佐意、廖映翔）

狄鶯攜子孫安佐同框做公益

狄鶯去年經歷美國救子，相隔15個月後，狄鶯今（10日）早參加公益活動正式復出，下午帶著兒子孫安佐拍短片，母子罕見同框吸引大批媒體採訪，在拍片時，母子倆並肩而坐，狄鶯開心躺在孫安佐的肌肉胸膛上，不過正當媒體想上前採訪孫安佐時，他則是跑步快閃離開，對此，狄鶯也做出說明。

狄鶯、孫安佐下午為公益合體，拍片時，母子並肩而坐、一起吃著漢堡薯條，狄鶯開心靠在孫安佐肩膀上，孫安佐一開始不願讓媽媽躺，第二次拍攝時，孫安佐才害羞讓狄鶯躺在胸膛上，拍攝結束後，狄鶯不忘提醒兒子要說「謝謝大家」。

當媒體想上前採訪孫安佐時，他則是跑步快閃離開，對此，狄鶯被兒子逗樂笑噴，她表示：「他（孫安佐）被你們（媒體）大陣仗已經嚇過好幾次了，所以他不知道該說什麼，只好用跑的」，並透露孫鵬曾告訴兒子要謹言慎行「所以他乾脆都不講話，直接快跑，但是我覺得我兒子太可愛了」。

狄鶯透露，孫安佐怕被說是媽寶，並強調兒子很獨立、很棒「他不用靠爸、靠媽，他真的不是媽寶，我對天發誓」，並說自己是「兒寶，我是兒子的寶」，對於孫安佐拍片表現，狄鶯表示兒子會害羞，認為給他時間適應。

(中時電子報)