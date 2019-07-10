近幾年食安問題層出，使得更多人重視吃的健康，再加上養生概念風行，「黑豆」的功效也越來越受重視，不只有農會積極推動二期稻改種黑豆，餐飲業者也陸續開發各種黑豆加工食品，盼搶攻健康飲食大餅。

推廣「黑豆」，台南、台中都有農會推廣黑豆栽種並積極開發黑豆茶、搶攻飲料市場，顯見黑豆的使用越來越多元化。DEGABE企業負責人陳智偉說，有感於黑豆因含有豐富蛋白質，且對人體沒負擔，也積極開發相關加工品，繼之前推出的「咖啡黑豆茶」吸引許多健康飲品愛好者，又耗費7個月研發出「瘦子走開」捲舌餅。

陳智偉指出，此款捲舌餅是使用雲林水林、由農二代栽種的無毒非基因改造黑豆，經低溫烘焙後，加入抗性澱粉、台灣蓬萊米及紅花籽油製作，一大罐熱量不到150大卡，是讓人吃了也不會有罪惡感的零嘴。

陳智偉強調，捲舌餅今年6月中推出，目前幾乎供不應求，將增加生產線製作，有感於黑豆對人體健康的好處，接下來也積極開發黑豆麵條、黑豆蛋餅等相關加工品。

(中時 )