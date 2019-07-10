新北市樹林柑園二橋下的大漢溪流域，今年起多次被染成紅黃色，環保局全力緝凶中。（許哲瑗翻攝）

河川汙染源頭難尋，新北市樹林柑園二橋下的大漢溪流域，今年起多次被染成紅黃色，民眾懷疑又是上游工廠非法排汙，環保局4月獲報後前後稽查、採樣及會勘11次，檢測出河水含鐵量超標，懷疑為有含鐵地下水湧出，或是河堤下遭人偷埋設暗管，非法排放汙染所致，目前全力緝凶中。

近日有民眾在臉書PO文指出，柑園二橋下的大漢溪流域又被染成一片紅褐色，河床泥沙也成一片紅土，質疑「原來樹林也產溫泉？」不少網友紛紛附和「早已不是第一次」、「每天行經柑園二橋上班，經常看到」、「雨天後更嚴重」，引起網友熱論。

新北市樹林柑園二橋下的大漢溪流域，今年起多次被染成紅黃色，環保局全力緝凶中。（許哲瑗翻攝）

新北市樹林柑園二橋下的大漢溪流域，今新北市樹林柑園二橋下的大漢溪流域，今年起多次被染成紅黃色，環保局全力緝凶中。（許哲瑗翻攝）年起多次被染成紅黃色，環保局全力緝凶中。（翻攝網路）

附近山佳里長許建強指出，其實相較早年大漢溪遭砂石工業汙染嚴重，近年汙染已經明顯變少，水質改善許多，很少飄出什麼惡臭，近日聽說竟遭到汙染，希望相關單位妥善調查，維護環境保育和居民生活品質。

環保局解釋，今年4月30日接獲檢舉後派員稽查，水質呈現黃紅色，使用簡易測試包快篩後，除鐵、鋅以外，並未檢驗出其他急性重金屬，也沒發現周邊工廠有異常排放廢水的狀況。

5月15日，環保局再次邀集十河局、水利局、高灘處及樹林區公所至柑園二橋下樹林端會勘，發現大漢溪沿岸一處持續出水，立即調派怪手開挖，開挖過程不斷滲出帶有紅色沈澱物質的汙水，經檢測後，出水口的鐵含量超標，但鋅及其他金屬含量都未超過汙染監測及管制標準，懷疑是含鐵的地下水湧出，或是其他汙染源造成。

環保局表示，6月19日委派地質技師探勘，透過地雷達作業偵測河堤地下是否埋設暗管、非法偷排廢水，6月30日調查報告出爐後，發現有2處河床位址的出水量異常，考量貿然開挖恐影響堤防安全及結構，目前正在與主管河川單位討論、研議，確認安全無虞才將繼續開挖，勢必全力緝凶，找出汙染源頭。

(中時 )