世界上永遠有光明與黑暗兩個面向，演藝圈也不例外，黑暗的一面非潛規則莫屬，連清純系女星都難逃魔掌，某女星被爆小小年紀出道，被母親親手送到某大亨身旁「服務」，以換取演出機會，而好不容易闖出頭還有了婚約，又被爆跟劇組「人人好」，讓未婚夫跟全劇組成了「表哥表弟」，綠光罩頂！

清純女星年紀輕輕就被潛規則，情節曲折比八點檔還誇張，名嘴粘嫦鈺在節目中大爆內情，透露該名女星長相清純亮麗，12、3歲就出道，長大後跟某來台發展的異國男星因戲結緣，甚至訂下了婚約，常在螢光幕前合作，是模範情侶檔，沒想到女星被爆搶別人男人，在剛出道時期，被目擊跟同戲男星躲躲藏藏咬耳朵，關係曖昧，也因個性人人好，因此跟劇組裡的異性互動異常熱絡不懂避嫌，導致整個劇組充滿「表哥表弟」，壞名聲在圈內人盡皆知。

女星有婚約卻跟其他異性有不正當關係，曾有朋友勸她收心專情，別給未婚夫戴綠帽，沒想到女星竟爆另一半私下也玩很大，原來是男方聽聞未婚妻種種桃色傳聞，讓他心碎垂淚，久而久之決定自尋快樂，各玩各的，婚約有名無實，而這不只是女星唯一一樁桃色醜聞，她入行初期曾被某大亨看上，此事被媽媽得知，將她送到大亨身旁服務，女星因此獲得許多代言機會，口袋賺滿滿，也因此闖出名堂，然沾染潛規則又行為不檢，讓這名女星失去幸福的機會，即便沒有公開表示婚約告吹，但也應是走不下去，只等時間早晚而已。

(中時電子報)