據悉，聯合國前秘書長潘基文及多位諾貝爾獎獲得者、國內外專業領域的院士專家、權威媒體代表將於近期抵達廣西賀州，他們究竟為何而來？

領域大咖、知名學者蜂擁而至，難道是為了研究有關賀州的什麼特殊課題？

那自然是“長壽”文化啦！這可是賀州的最大IP！

作為一座名副其實的“壽”城，賀州的“長壽”品牌，早已名揚海內外！

“長命百歲”是很多人對長壽最大的追求，那麼健康和長壽到底有什麼奧秘呢？7月12日，在即將舉行的廣西賀州首屆世界長壽論壇暨生命科學大會上，將討論人類健康和長壽等相關課題，殿堂級的專家和學者們都為此而來。

跟隨潘基文及諾獎得主一起探訪世界長壽市。(圖/賀州市宣傳部提供)

大咖齊聚 共襄盛會

此次參會嘉賓陣容強大，2006年諾貝爾物理學獎獲得者喬治•斯穆特，2011年諾貝爾化學獎獲得者丹尼爾•舍特曼等多位諾貝爾獎獲得者，以及國際長壽專家等40名嘉賓將出席大會。大會旨在討論人類健康長壽問題，為解決人口老齡化問題提出科學的意見，讓我們共同探尋長壽密碼，體驗“世界長壽市”的魅力。

屆時，聯合國前秘書長潘基文將到賀州考察，開啟“世界長壽市探訪之旅”，體驗長壽文化，探尋長壽奧秘。

賀州大桂山國家森林公園。(圖/賀州市宣傳部提供)

長壽盛會 看點十足

除了開幕式相關活動以外，還將舉辦世界長壽文化座談交流、可持續發展環境論壇國際論壇、院士說等三大版塊活動，邀請1991年諾貝爾生理學或醫學獎獲得者、英國皇家學會外籍院士、德國馬克斯普朗克生物物理化學研究所所長、德國哥廷根大學教授伊文•內赫，2006年度諾貝爾物理獎得主、愛因斯坦獎獲得者、宇宙胚胎之父、美國伯克利加州大學教授喬治•斯穆特以及2011年諾貝爾化學獎獲得者、以色列工學院教授、美國國家標準與技術研究所研究員、美國俄亥俄州空軍基地航空航天研究室研究員丹尼爾•舍特曼發表主題演講，帶來最前沿的聲音，探究生命的奧秘，精彩紛呈，看點十足，不容錯過！

賀州姑婆山國家森林公園。(圖/賀州市宣傳部提供)

為什麼選擇落地賀州？

山清水秀生態美、城古茶香人長壽。廣西賀州市，位於廣西東部，地處湘、粵、桂三省(區)結合部，是世界長壽市、魅力中國城、東融先行區，入選國家級醫養結合試點單位、國家全域旅游示範區創建單位、“十三五”國家服務業綜合改革試點市。

賀州人文豐厚稟賦優越，是古代海上絲綢之路重要門戶和重要商貿集散中心,是“一帶一路”建設的重要支點和廣西面向粵港澳大灣區擴大開放的東融先行示範區，區位獨特、文化深厚、資源豐富、生態優越，康養產業與粵港澳大灣區市場需求高度匹配、天然互補、潛力巨大。

賀州長壽文化源遠流長，具有2100多年的建置史，現轄八步區、平桂區、鐘山縣、昭平縣、富川瑤族自治縣等5個縣區，總面積1.18萬平方公裡，總人口243萬。早在乾隆年間編修的《昭平縣志》就有百歲壽星的記載。瀟湘文化、嶺南文化、瑤族文化和客家文化在這里交匯融合，造就了賀州人淳樸、仁孝、開放、包容的精神氣質，是賀州人健康長壽的文化秘笈。據統計，賀州60周歲以上老年人34.1萬人，80周歲以上老年人為5.46萬人，100周歲以上老人474人，全市百歲老人占全市總人口比例高達19.91/10萬人，是長壽地區國際共識標準的近3倍。2016年10月19日，在北京國際會議中心召開的世界長壽市認證會上，賀州市的長壽綜合指數達到0.54，人口平均預期壽命78.01歲，順利通過國際人口老齡化長壽化專家委員會的論證，成為世界長壽市。此前，賀州下轄的昭平縣、富川瑤族自治縣、鐘山縣分別於2011年7月、2014年6月、2015年7月，被授予“中國長壽之鄉”稱號，成為了全國第一個“中國長壽之鄉”縣域全覆蓋的地級市。

賀州黃姚古鎮。(圖/賀州市宣傳部提供)

賀州生態資源得天獨厚，是國家森林城市，全市森林覆蓋率達72.9%，是全國平均水平的3.6倍。擁有姑婆山、黃姚古鎮、大桂山、賀州石林、西溪溫泉等著名旅游景區。姑婆山、大桂山等地常年空氣負氧離子普遍每立方釐米高達5-7萬個，其中姑婆山森林覆蓋率99.5%，負氧離子最高達每立方釐米16萬個，有華南最大“天然氧吧”和“療養勝地”美譽。賀州水質優良，飲用水和溫泉水中富含多種生命必需微量元素和礦物質營養素，土壤硒含量達到高(富)硒等級(≥0.4mg/kg)，特別發現賀州百歲老人頭發中銅、鐵、硒、鋅等生命必需微量元素含量較高，並含痕量稀土元素，專家認為，這可能就是長壽賀州的促進因數和長壽奧秘。

賀州臨賀故城。(圖/賀州市宣傳部提供)

賀州康養產業蓬勃發展，近年來，賀州持續鞏固提升“金不換”生態優勢，以生態健康旅游、生態健康休閑、生態健康養生和生態健康晚年四個新型業態為重點，加快培育推動大創新、實施大開放、培育大物流、發展大旅游、構建大健康“五大新引擎”，不斷壯大“長壽•養生”經濟，推動生態健康產業發展。賀州市委、市政府先後制定出台了《賀州市加快生態健康產業發展規劃（2015-2025）》《賀州市構建大健康實施方案（2018-2020年）》《賀州市建設養老服務業綜合改革試驗區實施方案》等系列政策文件，成立了廣西姑婆山森林生態養生旅游產業區，啟動建設了賀州健康雲港產業園，引進了力達新醫藥港•賀州生物產業園、賀州姑婆山小鎮天沐溫泉旅游度假區、夢里黃姚文化旅游創意城等康養文旅項目，特別是今年6月，引進了姑婆山產業區順峰溫泉康養旅游開發項目，總投資額不低於103億元。目前，全市生態健康產業項目共91個，其中在建項目35個，總投資約215.5億元；謀劃儲備重點項目56個，預算總投資279.5億元。

廣西賀州首屆世界長壽論壇暨生命科學大會落地賀州，實至名歸。健康長壽的奧秘即將揭開，美麗的壽城賀州已準備好迎接來自世界各地的嘉賓。這些為推動人類發展事業做出重大貢獻的殿堂級人物們將在大會現場碰撞出怎樣的火花，又將如何指引壽城賀州未來的發展方向？我們一起拭目以待吧！

賀州西溪溫泉。(圖/賀州市宣傳部提供)

(中時電子報)