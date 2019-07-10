新竹縣劉姓男子入監服刑前，將前妻生的2歲兒子託給古姓新婚妻照顧，古女認繼子是「拖油瓶」轉交給黃男及1名少女照顧，兩人對男童常哭鬧竟用滾燙熱水泡奶，用衛生紙和膠帶塞嘴及綁於吊床等方式凌虐，新竹地院依與少年共同妨害幼童發育罪，分判黃男和古女有期徒刑1年6月和1年2月。

判決書指出，這名2歲男童出生後，由父親劉男及26歲繼母古女照顧，劉男因毒品案前年5月入獄服刑，入監前將兒子托付給古女照顧，她將小孩帶到竹東請黃男和姓范姜的少女照護，因男童愛哭，黃男及少女就動用殘忍的手段對待，造成遍體鱗傷。

檢警調查發現，黃男曾抓起體重不到10公斤的男童，拋撞牆壁和衣櫃，用吊床網綁著男童，吊掛在天花板，再以「大怒神式」讓他墜落，並拿鍵盤敲男童頭，更惡劣的是用滾燙熱水泡牛奶，餵男童喝下燙舌的牛奶。

少女也有樣學樣，用愛的小手打男童手腳，捏大腿成瘀青和賞巴掌。2人更用膠帶、繩索、橡皮筋綑綁男童手腳，塞衛生紙在男童嘴巴，並用BB彈及橡皮筋射男童取樂，造成男童頭臉四肢多處瘀青，產生壓力性傷痕。古女雖知黃男及少女虐童惡行，卻未阻止，還持續讓2人照顧，縱容虐待。

社工指證，訪視時發現男童當時狀況不佳，3人不肯讓社工帶去看醫生，最後只好強行抱走男童送醫，經月餘治療，男童逐漸復原在寄養家庭安置。法官認黃男及古女罪證明確，判處上述之刑，范姜少女則由少年法庭審理。

(中時 )