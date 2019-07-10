去年9月衛福部優先鄰近國家開放「細胞治療特管辦法」，不僅是台灣醫療史重大里程碑，更加速細胞治療產業鏈的形成，與鄰國有了市場區隔，去年境外居民來台治療突破36萬人次、相關產值165億元，預估2023年可達400億元！

新光醫院院長侯勝茂說，「特管法」通過快又有擔當，讓台灣臨床醫師敢做，不只台灣人、全球華人都會受益，台灣可以打國際盃了，台灣醫療是很好的軟實力，加上特管法鼓勵與業界投資、研究，台灣人民有福氣了！

去年從海外到台灣進行國際醫療的人次已經突破36萬人次，新光醫院副院長洪子仁表示，其中來自中國大陸約15萬人次、東協國家16萬人次，東協國家首度超越中國大陸，「特管法」」有助於吸引更多外國人來台醫療。

新光醫院去年增加20％外籍病患，預估今年還會成長，洪子仁認為，與南向國家交流增加後，醫療當然成了交流項目，如同2009年開放兩岸三通，很多大陸居民會來台灣醫療、健檢、美容，而這幾年南向國家居民來台大部分是疾病治療。

衛福部醫事司司長石崇良表示，去年9月「特管法」開放至今有26家醫療機構共計57件申請案正在審查，其中自體免疫細胞治療最大宗。目前只有三總、中醫設醫各有1案自體免疫細胞療法通過審核，用於治療癌症，預計7月底前將再通過2件，可望有非癌症類細胞治療獲得核可。

洪子仁說，特管法開放細胞治療運用在退化性關節炎，還可用在中風與癌症治療，這些都是非常大的商機，新光醫院最近來了一位緬甸華僑搭乘專機來台配合「特管法」治療腫瘤，洪子仁說，這種治療方式對於境外居民很有吸引力。

緬甸華僑有腫瘤醫療需求而來台灣、沒有選擇新加坡，這是台灣的軟實力，同時看診1個外國人的收費等於3個本國居民，對醫院收入很有的助益。10年來，台灣的國際醫療相關產值從7、80億元增至去年165億元。

現在台灣的國際醫療是大陸人士占40％左右、1國扺東協10國，洪子仁指出，不管西向與南向只要願意到台灣醫療就是好事，特管法通過會使台灣醫療成為新亮點，讓更多海外居民來台進行細胞治療，突破每年50萬、100萬人次不是沒機會。

(中時 )