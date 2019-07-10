在文山國中舉辦的「台美學生志工希望交流育樂營」。（陳俊雄翻攝）

新北市教育局與台灣國際青少年交流協會合作辦理「台美學生志工希望交流育樂營」，邀請10位美國優秀高中生和30位新北市高中青年外交大使，帶領240名中小學生從遊戲、英語歌謠演唱和舞蹈、趣味運動競賽等活動中輕鬆學英文，讓學生在「全英文學習模式」的氛圍下，主動開口說英語及展現英語學習成果。

安溪國小學生傅芷涵表示，老師分享一本和毛毛蟲有關的故事書，用英文介紹毛毛蟲的成長過程，大家從故事中學到很多單字，他也很勇敢大聲說英文！山佳國小游子蘋說，老師用大風吹當作暖身活動，讓大家在短時間內認識周遭的同學，超級好玩！

美國高中志工Nicole表示，第一次參與台灣的學生英語營隊，大家都很活潑，其實英文說錯了沒有關係，勇於開口說英文才會讓自己更進步。

家長李亭慧表示，很開心有機會參加育樂營，看著孩子與跨校的小朋友和樂相處，和外籍志工們互動生動有趣，覺得這是孩子學習成長過程中可貴的經驗。

教育局新住民文教輔導科長吳宜真表示，為了拓展學校的國際教育交流活動，「新北市108年度海外華裔青少年英語營」召募海外華裔志工來台進行為期2週共2梯次的英語營隊，並與新北市高中青年外交大使共同備課，設計多元有趣的英語學習活動，提升小學生英語能力，共80名學生受惠。

另外，7月15日起第二梯次美國加州社區學院學生駐校文化交流活動，將有9名國際志工到文山、深坑、鶯歌、自強4所國中展開為期四周的服務，包括入班協同教學、情境美語教學、異國節慶體驗、介紹美國文化特色及社團活動等多元化課程。今年暑假將透過一系列國際志工交流服務，增進學生英語能力，認識與體驗多元文化特色，提升學生跨文化溝通能力與擴展國際視野。

(中時 )