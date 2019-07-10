美麗新興業公司董事長黃世杰，被妻子陳寶珠控告在董監事會議紀錄上盜蓋她的印章，以便向銀行貸款1億元，案經台北地方法院審理後，合議庭認定檢方舉證不足，判黃世杰無罪。本案可上訴。

台北地方法院。（中時資料照）

黃世杰與陳寶珠在澳洲結婚，兩人近年感情生變打離婚官司，台北地院去年採信澳洲法院的離婚判決，判准黃世杰訴請離婚。

陳寶珠提告指出，黃世杰2014年9月16日盜蓋她的印章，在董監事會議記錄上用印，再向高雄銀行大直分行貸款1億元，北檢偵查後依偽造文書罪起訴黃世杰。

黃世杰審理中堅稱沒有偽造文書，說當時的「美麗新」是投資公司，沒有員工，指控時間並沒有開董監事會議，公司事務全都是他決策，但決定前都有和陳寶珠與家族成員討論過。至於會議紀錄的產生，黃世杰稱只記得是員工說陳寶珠不蓋章，要他回家「喬」，他就把會議紀錄帶回家放桌上，後來忘了跟陳寶珠說，但妻子知道那份文件，以前妻子都會蓋章，當時夫妻感情並未生變交惡，黃沒必要盜蓋印章。

合議庭認定，會議記錄曾經過多次轉傳，沒有證據顯示黃世杰親自或指示別人盜刻陳寶珠印章並用印，陳也沒有直接對黃說不同意簽署；且該筆貸款是展延性質，基於業務需要，每年必須展延，陳寶珠2013年同意借款，2016年也同意展延，難以排除陳寶珠2014年也有同意展延，之後夫妻因發生案件糾紛，陳女才提告的可能性，檢方所提證據不足，判黃世杰無罪。

(中時 )