一名40歲年輕男性，體檢發現攝護腺癌指標PSA（血清攝護腺特定抗原）超標，罹癌風險高；中國醫藥大學附設醫院泌尿部謝博帆醫師說，男性年齡逾50歲、家族遺傳，及動物脂肪飲食者為攝護腺癌高危險群。採磁振造影與超音波影像融合攝護腺切片，提升診斷準確度。

謝博帆指出，疑似飲食高油高脂，該名患者年紀輕輕，得知自己是攝護腺癌高危險群，每日憂心忡忡，除了進行抽血檢查PSA值，並進行切片檢查。醫院建議做磁振造影與超音波影像融合攝護腺切片，病理報告證實為攝護腺癌。

另一名70歲患者陳先生，今年因小便無力、尿不乾淨，醫院檢查結果發現，患者除了攝護腺肥大、PSA超標；醫院建議做磁振造影與超音波影像融合攝護腺切片，明顯看出癌腫瘤，透過放射與荷爾蒙治療，逐漸恢復健康。

謝博帆表示，「磁振造影與超音波影像融合」新技術，其診斷特性優於傳統經直腸超音波切片，可用於協助當PSA檢查結果大於4ng／mL的可疑區間，核磁共振3D影像，可在超音波上清楚看到腫瘤區域，精確治療，也可大幅降低感染風險。

(中時 )