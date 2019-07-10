國民黨總統初選開跑，面對這段時間種種抹黑攻擊，高雄市長韓國瑜終於在今天下午臉書貼文：「為這個國家和社會多做一點該做的事...這是我的選擇」，表露參加國民黨總統初選決心與期許。

韓國瑜表示，「人生道路總是充滿一道道選擇題，面對抉擇，我似乎總是像詩人佛洛斯特所寫的那樣，”took the road less traveled by” （選擇較少人走的路）— 18年前離開政壇如是，18年後亦復如是。」

韓國瑜強調，「只要能為這個國家和社會多做一點該做的事、多付出一份正向的力量，我多憔悴一點也應該。所以，衣帶漸寬終不悔，因為，這是我的選擇。」

貼文一出在1小時內，網友留言已近2000則，有人表示：「市長，在公務之餘，希望你能好好保護自己的身體，我常感嘆，高雄市有些市民該好好深入去了解，明察你的市政和用心，在艱難的處境中還要處處為別人著想，真的讓人很敬佩，真正做大事的人本，是有這如大海的心量，上蒼在看，百姓在看，祈求上天保佑市長您身體健康，這是全高雄市，全臺灣人的福氣」。反映民眾對韓國瑜的不舍與期盼。

(中時電子報)