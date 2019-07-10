近來天氣持續高溫，民眾長時間在戶外，很容易引起「熱衰竭」和「中暑」這2種熱傷害疾病，榮總新竹分院急診室主任李國瑋指出，熱衰竭如果處理不當，往往會惡化到最嚴重的中暑，極可能危及生命，因此先為患者降溫處理非常重要。

李國瑋說，熱衰竭是指在熱的環境下過久，持續流汗，且未補充適當鹽分及水分，造成全身性不舒服，中心體溫提高但不會超過40℃，會出現頭暈、頭痛、虛弱大量出汗、皮膚溼冷、臉色蒼白及心跳加速等症狀。

當熱衰竭症狀持續惡化就會造成中暑，最嚴重的症狀為，患者身體核心體溫超過40℃，中樞神經出現意識混亂、意識不清、情緒不穩、說話不清不楚等症狀，皮膚因無法出汗而呈現乾燥，有可能危及生命。

李國瑋指出，要快速分辨是熱衰竭還是中暑，就是量測患者體溫有沒有超過40℃，觀察精神及意識狀態有沒有改變，送醫治療前儘可能先為患者降溫，減緩身體的傷害，才能增加患者獲救機會。

「降溫處理非常重要！」李國瑋說，首先要將患者移至陰涼通風處，揭開多餘衣物，如未出現噁心嘔吐或意識不清症狀，可以補充水份及電解質，並在患者身上灑水或用水擦拭降溫，或用冰冷毛巾敷在患者頸部、雙側腋下及鼠蹊部。若患者體溫持續升高，或意識狀態變化等中樞神經症狀，一定要趕緊送醫。

(中時 )