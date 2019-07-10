美中於上月日本G20達成暫互不增關稅後，雙方同意盡快重起貿易談判。美白宮9日證實，美國貿易代表萊特海澤與財政部長梅努欽已與中國大陸談判代表劉鶴通話，白宮經濟顧問柯德洛表示，中美雙方的通話非常具有建設性。

據路透社報導，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）表示，美中最高貿易談判代表通話後，很快就會「面對面協商」，並表示美方期待恢復貿易談判期間，著手購買美國農產品。不過柯德洛並未就通話內容公布更多消息，也未提及何時會進行下一輪經貿磋商。

這是美國總統川普和中國大陸國家主席習近平6月底在G20大阪峰會同意重啟貿易談判以來，雙方貿易談判代表首度正式接觸。

美中貿易戰已持續滿一年，雖然5月初雙方一度達成貿易協議草案共識，但美方指責中方「食言」，擅自大幅修改草案內容，導致川普同月10日起對2000億美元中國大陸商品加徵25%關稅。根據路透先前報導，中國大陸修改的貿易協議草案包括，關於竊取美國智慧財產權和商業秘密、強制性技術轉讓、競爭政策、金融服務准入以及貨幣操縱等。

對2000億美元中國大陸商品加徵25%關稅後，川普一度聲稱瞄準3250億美元的大陸商品課徵10%關稅，後來與習近平在高峰會上達成互不增關稅共識。雖然中方強調美方要撤除所有懲罰性關稅，但美方只承諾暫不會對中國大陸再加徵新關稅，但也還不會移除已加徵的關稅。

(中時電子報)