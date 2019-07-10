日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）表示，小行星探測器隼鳥2號( Hayabusa 2)開始降低高度，準備第2度降落「龍宮」（Ryugu）小行星。這一次的任務是採集4月時，製造出的人造隕石坑旁邊噴出的物質。

JAXA 的官方推特表示，隼鳥2號將於日本時間星期三上午10點46分，從龍宮小行星上空2萬公尺的高度開始下降，由於小行星的引力微弱，一不小心就會超過速度，因此隼鳥2號以每秒40公分的慢速下降，到了晚間，距離龍宮上空5000公尺時，還要再調慢速度，以每秒10公分的超慢速小心翼翼的靠近表面。隼鳥2號離地球2.5億公里，地球訊號傳播過去，單程需要14分鐘，因此隼鳥2號必須一切自行判斷。

隼鳥2號拍攝龍宮，剛好拍攝到自己的陰影。(圖/JAXA)

今年4月，隼鳥2號投放一枚金屬塊砸在龍宮表面，成功製造了一個直徑約10公尺的人工隕石坑，因此小行星較深的成分也被撞了出來，隼鳥2號就是要收集這些小行星地下的物質，這些地下岩石比較不會遭受宇宙射線與太陽風的風化，保持著小行星誕生時的狀態，這些樣本對於我們探究太陽系的起源相當重要。

之所以要等待兩個月才決定降落，是因為龍宮的引力微弱，撞擊之後的碎屑與灰塵不會那麼快回落，需要一段時間才會塵埃落地。

在收集完碎屑標本後，隼鳥2號將會於2020年返航，將採集到的樣本送回地球。

(中時電子報)