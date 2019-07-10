台南教養院由衛生福利部推薦參加第2屆政府服務獎參賽活動，通過初審及實地評審考驗，並在決選30個機關單位中脫穎而出，榮獲「整體服務類機關」獎項殊榮，相當不簡單。

由國家發展委員會主辦的政府服務獎，可以說是公務機關中的奧斯卡獎，台南教養院院長張瓊月率同仁及院生上台領獎，感謝評審委員對教養機構的肯定，這次參賽機關共177個，分為整體服務類、專業規畫類2種，整體服務有30個進入決選，最後通過評選獲獎，同仁獲得莫大的鼓舞。

衛生福利部台南教養院位於南市後壁無米樂社區，收容共450位18歲以上智能障礙者，院生45歲以上者佔82％，平均年齡52.5歲，年紀最高者為80歲，而平均入住時間達22.8年，對院生來說教養院已經成為他們第2個家。

為因應院生老化問題並提供保健服務，鄰近醫療院所蒞院診療，由於多年合作，醫生和院生間建立了良好默契，減少院生外診的奔波與不安，其中牙醫陳醫師已來院服務20年，到了每周1次看診時間，阿文就像等待著老朋友的到來，一看到陳醫師就喊著：「來了!來了！醫師來了。」，因陳醫師的耐心付出，使得看牙齒不再是一件苦差事。

院方平日安排也各式休閒活動，每月更舉辦「月月都樂活」主題活動，如復活節尋彩蛋、農場採果趣、觀光工廠之旅等，讓服務對象有多采多姿的生活，今年端午節特地舉辦輪椅陸上龍舟賽，輪椅院生展現自信開心的笑容，令人印象深刻。

(中時 )