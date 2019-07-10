南投縣長林明溱與立委馬文君、議員林芳妤等在國姓會勘老舊農路、排水溝及擋土牆等改善工程。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱今10日與立委馬文君、議員戴世詮、林芳妤及縣政顧問邱美玲等共同前往國姓鄉柑林、國姓、長流、長福及乾溝村會勘多處老舊農路、排水溝及擋土牆等改善工程，林縣長實地勘查後，認為基於考量民眾通行安全，避免災損擴大，指示工務處儘速發包設計改善。

林縣長在會勘中表示，縣府近年來，積極克服財政困難，深入基層了解鄉親需求，全力改善危險老舊農路，整治野溪、排水溝，就是要讓鄉親行得安全，農產賣得更好，國姓鄉許多農路、排水溝及擋土牆都年久失修，有安全之虞，縣府定會儘快籌措經費發包改善。

林縣長等一行在國姓鄉分別前往會勘的有：清德巷排水溝溝體斷裂、路基掏空，有立即危險亟需改善；中正路二段排水溝，溝底斷裂，阻斷排水功能，產生惡臭，影響住戶生活品質與環境衛生，亟需改善。國姓村竹坑巷產業道路邊坡路基掏空，急需施設擋土牆改善，以維用路人安全。

長流村兵仔寮產業道路，年久失修，部分路段PC路面龜裂破損嚴重，有安全疑慮，必須重新鋪設PC路面。另長福村大長路232號前道路，PC路面破損龜裂；長福村常雙巷農路邊坡野溝沖蝕，致下邊坡基礎掏空，將施作截水溝、擋土牆及重新鋪設PC路面。

乾溝村5鄰農路為礫石路面，坎坷難行，將改鋪PC路面。還有乾溝村的投136線是聯絡台中市太平區的主要道路，AC路面老化破損嚴重，林縣長說，已向公路總局爭取生活圈計畫經費約3千萬元進行路面改善，俟計畫核准後即可重新鋪設AC路面，讓通行運輸更安全平順。

(中時 )