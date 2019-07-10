傳有資深記者指劉愷威在大陸工作量變少。（圖／取自新浪娛樂）

32歲楊冪和44歲劉愷威2013年奉女成婚，期間兩人總被唱衰婚變，去年底兩人投下震撼彈證實離婚，最近劉愷威還傳出有新歡，隨後被澄清是一場烏龍。近日大陸娛樂記者爆料，指劉愷威恢復單身後對外宣稱人常在香港照顧女兒小糯米，其實是在大陸工作量變少，「沒有人找他拍戲拍廣告」，但對此傳言，劉愷威方面暫時沒回應。

楊冪、劉愷威宣布離婚後，外界便十分好奇兩人感情動態，楊冪常被網友和小6歲的鄧倫配對，但她在受訪時回應：「別人嗑我CP就不OK了吧，就不了吧！」間接否認緋聞，而劉愷威最近則被瞎傳再婚，之後才被澄清是電視劇的側拍照。

據《新浪娛樂》「文藝圈」報導，最近有名娛樂記者回覆網友留言，指劉愷威最近不打算在大陸發展，因為在當地沒有新工作上門，所以只好回到香港生活，並補槍說：「不過劉愷威對外可不會說自己是被迫跑回HK去的」，酸劉愷威發了不少通稿稱是要了照顧女兒才老待在香港。然劉愷威目前在大陸還有3部戲《這就是生活》、《深海》、《外交風雲》待播映，所謂工作變少的說法有待當事人回應。

(中時電子報)