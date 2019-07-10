涉及雲林縣西螺果菜市場槍擊案的嫌犯陳宏宗，警方10日清晨4時許掌握陳嫌出沒地點，前往嘉義縣大埔鄉地區圍捕；陳嫌見警力包抄後，仍企圖倒車衝撞逃逸，並掏槍朝警方瘋狂開槍；警方見狀立即開3槍還擊，陳嫌頭部及左小腿各中1槍，警方防彈盾牌被擊中，1名維安員警遭流彈傷擊臉部，現場搜出2把改造手槍、27發子彈。

刑事警察局副局長朱宗泰下午召開記者會說明案情，他說58歲的陳宏宗生性凶殘，105年12月初在雲林西螺果菜市場與攤商發生口角，夥同1對父子朝著對方連開4槍，事後該對父子主動投案；陳嫌則四處逃亡。106年12月12日，台南玉井分局楠西分駐所員警巡邏時發現陳嫌形跡可疑，立即上前盤查；卻遭陳嫌連開5槍射擊，所幸當時員警身穿防彈衣受到輕傷。

警方指出，陳嫌曾犯下多起槍擊案仍然在逃，對治安造成重大威脅，警方循線追緝終掌握陳嫌近日出沒於嘉義大埔地區；警方立即調集刑事局偵六大隊勤務人員、維安特勤隊人員、台南市警局、西螺分局等警力上山圍捕，今天清晨4時許發現疑似陳嫌所駕駛懸掛假車牌的車輛，立刻上前圍捕，並喝令其停車受檢。

今天清晨陳宏宗見大批警力到場前後包抄圍捕，仍倒車衝撞意圖突圍，當警方破窗要將陳嫌制伏時，陳立馬掏槍朝警方射擊，特警也朝陳的左小腿射擊，車外的中打幹員朝陳的座車右側車身開兩槍，陳頭部及左腿部中彈後；員警火速開車門將陳制伏拉出車外，壓制在地上銬。

子彈從駕車的維安員警左側畫過，造成頭部4乘2公分的擦傷。（陳世宗翻攝）

警方指出，當時陳還有呼吸與掙扎，陳頭部不斷滲出鮮血，當救護車抵達時已斷氣，前後約10分鐘當場死亡；初步檢視，陳頭部槍傷是子彈從左前額進、右後頸出；陳嫌至少朝警方開3槍，子彈打中維安人員車輛擋風玻璃，子彈幸運從維安駕駛人員左側頭部擦傷；另2發子彈則擊中警方防彈盾牌。

警方事後在現場查獲陳嫌所使用手槍2把改造手槍及子彈27發發，陳嫌頭部致命1槍是被警方開槍貫穿或自殺，尚待進一步相驗釐清；刑事局長黃明照等今天下午特到中打慰問被陳嫌開槍子彈擦傷的維安人員，全案正由嘉義縣警察局及檢察官深入調查中。

刑事警察局長黃明照（右）今天下午特到中打慰問受傷員警。（陳世宗翻攝）

陳宏宗射擊的另2槍則擊中警方的盾牌，幸未貫穿傷及員警。（陳世宗攝）

(中時 )