小四生涵涵綁著俐落馬尾，盯著字幕機的台詞振振有詞「We are super sentence fans !」，扮裝超人的空英老師Gab不時在一旁指導孩童台詞，現場小朋友們各司其職就定位，展開第一天「空中英語教室」才藝媒體營的虛擬攝影棚體驗。

帶著小五生悅悅和外甥女瑩瑩遠從花蓮二度參加媒體營的倪媽媽說，自己從小讀空英長大的，孩子現在也是，每次和孩子來這，看到熟悉的老師，我們有種很親切、被鼓勵的感覺。

「媒體和英文一樣，都是從玩中學習，希望這三天大家在這裡玩得開心。」救世傳播協會會長也是空英才藝媒體營製作人謝光哲，在營會一開始時，與現場的學童及家長們熱情地招呼。

108課綱即將上路，「媒體素養」也是近年來首度被納入課綱的素養教育中，面對眾聲喧嘩的各樣媒體訊息，如何讓學生自小培養獨立思考及辦別的能力。空中英語教室這次透過媒體營活動，讓孩童親自從影片拍攝、廣告配音到主持錄影等實際操作，從中解密影像如何生成，帶給學童媒體識讀的初步概念。

空中英語教室自2017年舉辦「空英才藝媒體營」好評不斷，今年搭配時下自媒體的熱潮，特別設計嶄新單元，學童可從Youtuber養成術，認識網紅獨樹一格的影像語彙；從鑼鼓喧天一窺如何在日常環境中取材，製造耳目一新的情境音樂；或是在顏色好好玩中，特調令人三秒吸睛的畫面。

空英才藝媒體營製作團隊表示，在軟實力為首的世代，孩童的傳播及表達能力尤其看重，因此，這次活動中，從錄音、闖關遊戲到鼓勵學童台前實作，一來教導學童運用聲音、影像等進行自我表達及鍛鍊述說故事的能力，再者，盼藉由團隊分組，從中培養孩童學會表達、懂得溝通，讓他們未來能更自信迎向挑戰。

(中時 )