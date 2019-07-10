疾病管制署今（10）日公布國內新增1名境外移入麻疹確定病例，個案是30多歲女性家住北部，由於個案是公車族，發病期間多次搭乘北市公車306、605，相同條路線的公車族要小心了。

這位麻疹新增個案在6月19日至23日曾至越南團體旅遊，6月25日陸續出現疲倦及頭痛噁心等症狀，並於7月3日出疹，經就醫通報後檢驗確診，目前個案居家隔離中。

疾管署表示，初步掌握個案同住家人、職場及就醫相關接觸者共75人，其他接觸者持續追蹤中，將持續監測至7月25日。個案在可傳染期間曾搭乘大眾運輸工具、出入賣場及餐廳等公共場所。

曾於同一時段出入相關場所的民眾，應自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，儘速與衛生單位聯繫，安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

今年以來，國內已經累計104例麻疹病例，66例為國內感染（其中46例為接觸者），38例為境外移入病例（其中34例為本國籍民眾），感染國家前3名分別為泰國11例、越南11例與菲律賓6例。

目前我國鄰近國家持續出現麻疹疫情，截至今年6月止，越南累計4700例確診、泰國約有3500例，中國大陸截至5月止約有1600例，紐西蘭在7月5日止累計280例確診。

(中時 )