台中市長盧秀燕10日在里幹事業務研習會宣布，2020台灣燈會擴大舉行，預計提前從耶誕節前夕開始，一路歡度到元宵節，以「台灣燈會季」吸引各地民眾及世界各國遊客到台中，人潮帶來錢潮，提升燈會創造的經濟產值。

「今天是里幹事回娘家的日子！」盧秀燕說，她來自基層，且在擔任民意代表20多年，特別能夠體會里幹事工作的辛勞。區公所、里長固然是市府與民眾溝通的重要管道，但里幹事卻能更深入地方、站在第一線直接為民眾解決問題，配合民眾的需求，上班時間可能從早到晚不曾間斷。

首屆台中購物節正式開跑，盧秀燕表示，台中將主辦2020年台灣燈會，「雙20」格外有意義，市府爭取2020燈會在台中，希望台灣燈會接續台中購物節，讓台中再拚一波經濟，活動預計從今年底耶誕節到明年初元宵節，以「台灣燈會季」吸引各地民眾及世界各國的遊客，聖誕節開始就會有部分活動上場。

民政局長吳世瑋強調，里幹事是站在服務最前線與民眾直接接觸的公務人員，所作所為都會讓市民有直接的感受，開辦研習會讓里幹事瞭解本身業務內容的專業性、正確性及所擔任職務的重要性，勉勵里幹事們要不畏辛勞，抱著熱忱為里民服務，以擔任市政推動好幫手的角色。

(中時 )