嘉義女中、遠東百貨嘉義店攜手關懷國內兒童 。（廖素慧翻攝）

嘉義女中小太陽志工隊環島義賣鬆餅，14天募得4萬元，全數捐出響應台灣世界展望會助學行動，10日加碼在嘉義遠東百貨前義賣，所得也1萬元也捐贈給世展會助學之用。

嘉女小太陽志工隊響應國內助學，從嘉義出發環台，途經台北、新竹、南投、雲林、台東、屏東、高雄等地義賣鬆餅，10日回到嘉義，將環島募義賣所得4萬元捐給台灣世界展望會助學行動，幫助國內兒童安心就學。

嘉女小太陽志工隊長廖盛恩說，過去志工隊長期資助國外兒童，這次環台主要為國內助學行動募款，更深刻了解展望會在國內的工作也是需要長期的陪伴與支持，因為弱勢孩子的求學之路很需要扶一把。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處表示，該會在台灣服務近5萬名兒童，在雲嘉陪伴3767名孩子跨越經濟困境，預計8月提供所幫助的兒童們助學金約2800多萬元，目前尚有約150萬的缺口及113名兒童還沒找到資助人，每月定期捐款1000元或每月2000元資助1名國內兒童，就能幫助弱勢兒童就學，雲嘉南辦公室愛心專線（05）2310379轉104。

(中時 )