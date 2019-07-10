長榮空服員罷工結束後，內部開始出現職場霸凌的撕裂，朱姓機師遭開除，參與罷工的郭姓空服員也已停飛調查。對此，民航局表示一般情形不容機師或空服員有此造害飛安的言論，但這兩起事件是因罷工而起，已要求長榮提供相關調查報告和作好預防措施。勞權律師蔡瑞麟認為，民航局在做球給長榮殺了。他提醒空服員，珍惜職涯，不要再搞工會。

民航局向自由時報表示，長榮發生機師和空服員過激的言詞，都是因此此次罷工事件所引起，已請長榮先提供相關調查報告、改善措施及預防作為。之前華航也出現罷工後揚言加料的言詞，民航局強調，如何預防才是首要之務。

對於民航局的態度，蔡瑞麟今在臉書上解讀，這是民航局在做球給長榮殺了，桃空工還是讓空服員不要再亂說話了……。不過，他話鋒一轉，「在運動的立場，也許是愈亂愈好的？那……當我沒說。」蔡瑞麟最後奉勸身為棋子的空服員，不要再當過河小卒了。珍惜職涯，別再桃空工。

(中時電子報)