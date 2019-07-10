白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)在美國消費者新聞及商業頻道(CNBC)舉辦的活動中表示，美中兩國本周將會重啟貿易談判，儘管他保持樂觀，但是談判仍舊困難重重。目前美中貿易談判仍在電話會談層次，令人很難相信會有什麼進展。

《美國之音》報導，貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財政部長努欽(Steven Mnuchin)今日與中共國務院副總理劉鶴和商務部長鐘山舉行電話會談，繼續就解決美中貿易爭端進行談判。未來雙方將酌情繼續進行相關會談。庫德洛說，電話會談「有建設性」，當然，能夠面對面談是最好的。

報導說，庫德洛用自己最喜歡的紐約巨人橄欖球隊，隱喻川普政府對中共貿易戰「最終有可能會功虧一簣」。

他庫德洛說，這就像是在一場橄欖球比賽中到達7碼線，他們可能會到達7碼線，但是他們永遠不會持球跑進達陣區，當你走到最後10%，也就是7碼的時候，就很困難了。

進行了數月之久的美中之間的貿易談判於5月初破裂，美國指責中共背棄了其為滿足美國要求而修改法律的承諾。此外，庫德洛說，美國在大陸的智慧財產權盜竊等方面仍不滿意。川普總統並預期在談判恢復期間，中國大陸將迅速大量購買美國農產品，「這個非常、非常重要」。

不過路透報導說，至少有3名以上消息人士透露，中共沒有做出立即購買農產品的堅定承諾。同意重啟貿易談判以來的10天裡，也沒有此類銷售的報導。

(中時電子報)