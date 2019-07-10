民進黨今中執會，邀請政治大學傳播學院兼任教授李政亮以「中國影視的紅色元素及其對台灣的衝擊」為題進行專案報告，周江杰轉述卓榮泰主席聽取專案報告後裁示，過去中國對台灣的恐嚇多半以武力來呈現，經過這麼多年，中國瞭解到更重要的是「溫水煮青蛙」的效果，中國有計畫的在進行文化輸出，用意在培養高度忠誠的劇迷，逐漸形成亞洲文化新霸權。

卓榮泰指出，面對中國文化霸權的崛起，民進黨政府在2000年執政時陸續成立客家電視台、原住民族電視台，以及上週成立的台語電視台，這一路走來，始終為了建構台灣文化主體性在努力。今年六月，更成立了文化內容策進院，可以說是歷經了多年努力的結果，台灣要走出去，就必須要打國家隊，從過去的代工，走向合作的模式。

他說，像之前的《通靈少女》，以及不久前《我們與惡的距離》等等，都證明了台灣有能力在華文文化市場佔有一席之地，而台灣也必須要說自己的故事，重建以台灣人文為主體的文化自信。

卓強調，「民主的生活」是台灣的最大公約數，儘管民主會受到挑戰，但這也是證明民主價值的機會。如同前幾天，在美國訪問當中，對海外的鄉親所說的：「保衛大台灣，抗衡新霸權」，面對中國新霸權的崛起，民主進步黨會為台灣人民持續守護台灣的民主。

(中時 )