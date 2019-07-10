▲獲全國孝行獎的得獎者與內政部長徐國勇及南投縣副縣長陳正昇等合影。（楊樹煌攝）

▲南投縣獲全國孝行獎的林金葉在得獎後表示，她與婆婆在生命中只有彼此。（楊樹煌攝）

「108年全國孝行獎表揚典禮」今10日在日月潭教師會館舉行，今年共有30位孝行楷模接受表揚，年齡從13歲到80歲都有，南投縣則由中寮鄉的林金葉奪得，受表揚的每位得獎者都有段感動人心的故事，頒獎典禮上，內政部長徐國勇、南投縣副縣長陳正昇、魚池鄉長劉啟帆及立委蔡培慧都應邀出席，並向得獎者致意。

全國孝行獎表揚典禮由內政部長徐國勇主持並頒獎給所有獲獎者，他指出，百善孝為先，這些得獎楷模充份表現出社會善的一面，期盼這些孝的種子向下紮根，進而鼓勵大家，建立祥和的社會。

南投縣的得獎者是家住中寮鄉的林金葉，她雖罹癌須定期接受化療，仍帶著病體侍奉高齡95歲的婆婆，舉凡餵食、沐浴、擦澡、按摩，都給婆婆無微不至的照顧，其孝心獲得內政部孝行獎。

林金葉今在日月潭教師會館接受表揚時表示，她與婆婆在生命中只有彼此，每天都深怕有那個人會先走，剩下另一個人得獨自孤單的生活，因此將對彼此的信任與愛化為對抗病魔的勇氣，一起迎向生命的挑戰，其故事令人動容。

南投縣政府為表揚孝行獎得獎者，除提供日月潭免費住宿、安排搭船體驗日月潭的山明水秀，陳副縣長更特別號召日月潭文武廟、竹山紫南宮及南投地方產業業者，共同贈送電視機及鳳梨酥、麻糬等多項在地特產，讓所有得獎者都有賓至如歸的感受。

在典禮中，民和國中濁岸合唱團演唱布農組曲、埔里國中帶來原住民舞蹈，展現南投縣文化特色，徐部長也致贈感謝狀給提供獎品的單位，並頒獎表揚績優訪查員，感謝他們的用心訪視，讓這些孝行楷模得以揭露而獲獎。

(中時 )