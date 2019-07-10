「108年全國孝行獎表揚典禮」今10日在日月潭教師會館舉行，今年共有30位孝行楷模接受表揚，年齡從13歲到80歲都有，南投縣則由中寮鄉的林金葉奪得，受表揚的每位得獎者都有段感動人心的故事，頒獎典禮上，內政部長徐國勇、南投縣副縣長陳正昇、魚池鄉長劉啟帆及立委蔡培慧都應邀出席，並向得獎者致意。
全國孝行獎表揚典禮由內政部長徐國勇主持並頒獎給所有獲獎者，他指出，百善孝為先，這些得獎楷模充份表現出社會善的一面，期盼這些孝的種子向下紮根，進而鼓勵大家，建立祥和的社會。
南投縣的得獎者是家住中寮鄉的林金葉，她雖罹癌須定期接受化療，仍帶著病體侍奉高齡95歲的婆婆，舉凡餵食、沐浴、擦澡、按摩，都給婆婆無微不至的照顧，其孝心獲得內政部孝行獎。
林金葉今在日月潭教師會館接受表揚時表示，她與婆婆在生命中只有彼此，每天都深怕有那個人會先走，剩下另一個人得獨自孤單的生活，因此將對彼此的信任與愛化為對抗病魔的勇氣，一起迎向生命的挑戰，其故事令人動容。
南投縣政府為表揚孝行獎得獎者，除提供日月潭免費住宿、安排搭船體驗日月潭的山明水秀，陳副縣長更特別號召日月潭文武廟、竹山紫南宮及南投地方產業業者，共同贈送電視機及鳳梨酥、麻糬等多項在地特產，讓所有得獎者都有賓至如歸的感受。
在典禮中，民和國中濁岸合唱團演唱布農組曲、埔里國中帶來原住民舞蹈，展現南投縣文化特色，徐部長也致贈感謝狀給提供獎品的單位，並頒獎表揚績優訪查員，感謝他們的用心訪視，讓這些孝行楷模得以揭露而獲獎。
(中時 )
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