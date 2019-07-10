華威廣告等企業10日捐贈縣內100台烤箱及生活物資，企業不僅出錢也出力，親自將物資送往需要的人手中。（莊旻靜攝）

企業聯手捐贈百台烤箱！華威廣告事業股份有限公司今年在新竹縣華威公益月中，率先捐出70台烤箱以及陽光早餐方案等，幫助偏鄉弱勢家庭及孩童，新竹縣長楊文科的妻子甘秀美10日頒贈「功在竹縣」獎牌，給總經理張啟昌，感謝他們拋磚引玉、樂做公益。

新竹縣政府社會處指出，社工在家庭訪視時，曾聽到不少孩子喜歡吃烤物，卻因家庭經濟無法負擔，甚至有孩子說很想吃烤地瓜，卻也吃不起超商內販售的烤地瓜，因此在企業詢問需求時，將此社會資源連結，使經濟處於弱勢的家庭，也能滿足孩子的味蕾。

華威廣告總共捐贈70台市價3000餘元的旋風烤箱，以及捐贈教育處關懷弱勢愛心捐助專戶20萬元、世界和平會愛心陽光早餐方案33萬2300元、偏鄉愛心早餐及採購兒童家庭用品約30萬元，總計捐助126萬2200元，另外美居建設也響應捐贈30台烤箱、上德開發捐贈愛心早餐10萬元。

甘秀美、社會處長李國祿在捐贈儀式中也提到，企業關懷弱勢及孩童，期望能讓所有孩子平安長大，也希望更多善心人士、企業共同加入，而社會處也會仔細評估符合受助條件者，使社會愛心都能送到有需要的人手中，充分發揮資源。

華威廣告協理簡志敏表示，公司除了經營外，也致力回饋社會，同仁也積極、自發性的參與公益活動，10日在頒獎儀式結束後，便由華威廣告公司員工將物資裝上車，由社會處職員陪同，送往五峰、尖石等偏鄉，不僅出錢也出力。

(中時 )