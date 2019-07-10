南市農業局長李朝塘到現場了解收購作業。（莊曜聰攝）

台南芒果已經進入盛產高峰期，市場也出現因芒果「大出」而價跌的傳言，引發農民恐慌，南市農業局指出，今年產量相對於前幾年的歉收，算是回復到正常水準，農業局也配合農委會啟動「加工果」收購計畫，並由主要產區農會負責第一線執行工作，目前登錄收購數量約在1000公噸左右，並會持續到產季結束，以維持市場價格穩定。

農業局表示，因預估今年芒果產量穩定，在3月間就已成立因應小組，及早拓展外銷市場和芒果加工市場，除了鮮果供應內外銷市場外，在6月中也開始以每公斤20到40元不等的分級收購供加工用途的芒果。

台南市芒果重要產區有玉井、楠西、左鎮、南化、大內、官田等地，收購作業則交由地方農會在第一線協助執行，官田區農會在台84線東西向快速道路橋下靠近省道台1線旁空地進行相關作業，預計收購量300公噸。

農業局長李朝塘與官田農會總幹事林正容今天到現場聊解收購作業，一早就湧入不少農民，農會準備的500組籃子才1個多小時就用完，農民要忙著檢視準備交貨的芒果，以免不符規定被退貨，農會人員則忙著登記、秤重。

林正容表示，今年芒果確實盛產，有穩定價格的壓力，因此農會全力配合農委會的政策，希望藉此方式，穩住價格，讓農民有穩定的收益，李朝塘也向農民保證，收購行動會持續到芒果產季結束為止。

(中時 )